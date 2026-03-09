Cadem: Boric promedió 29% de aprobación y termina con nota 3,7

La nueva edición de Plaza Pública de Cadem reveló que el Presidente Gabriel Boric termina su mandato con una nota promedio de 3,7 y con sólo un 29% de evaluación positiva, quedando como el peor valorado desde 1990.

Un 46% de los encuestados le puso una nota entre 1 y 3 a la actual Administración, el 13% nota 4, el 18% nota 5, y el 22% nota 6 y 7.

En tanto, la aprobación del Mandatario en la primera semana de marzo fue del 37%, un punto menos que la medición anterior, y un 58% lo desaprobó.

En cuanto a la actual Administración, las áreas mejor evaluadas fueron Transporte (53%), Medio Ambiente (50%) y Desarrollo Energético (44%); mientras, las peores evaluadas son Inmigración (24%), lucha contra la delincuencia y narcotráfico (25%) y lucha contra la corrupción (26%).

Un 53% de los encuestados considera que el Gobierno de Gabriel Boric es el peor desde el retorno de la democracia; en tanto, un 68% de los encuestados cree que el primer gobierno de Sebastián Piñera es el mejor del periodo, seguido por su segunda administración (53%) y el primero de Michelle Bachelet (52%).

Los resultados de Cadem se encuentran en la misma línea de Criteria, que apuntó que el Gobierno de Boric cerró con una aprobación del 34% y obtuvo un promedio de 3,4.

Nuevo Gobierno: 52% cree que a Chile le irá bien

Por otro lado, también se analizó el futuro Gobierno de José Antonio Kast, donde un 52% cree que a Chile le irá bien con la futura Administración, mientras que el 25% (un punto más desde la última encuesta) opina que le irá mal y otro 21% señala que será regular.

El 81% supo sobre el reciente viaje del Presidente electo a Estados Unidos y un 59% lo evaluó bien, siete puntos menores que la gira por Europa (66%) y menos ocho que su viaje a Centroamérica y El Caribe (67%).

La reunión con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es considerada la más importante de todas sus giras al extranjero con un 33%; le sigue el encuentro con Donald Trump (31%) y con Lula da Silva (11%).

En cuanto al proyecto para conmutar penas, el 87% supo o escuchó que el Senado aprobó el proyecto. Un 56% está en desacuerdo cuando se trata de personas mayores con enfermedades graves o terminales; un 76% si son hombres mayores de 70 y mujeres mayores de 65 años; 77% si beneficia a condenados por violaciones a los derechos humanos que con criterios de edad y/o enfermedades, y un 92% si son condenados por violación o asesinatos.