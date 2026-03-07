RN alista indicaciones para el polémico proyecto de conmutación de penas

La bancada de diputados de RN confirmó que presentará indicaciones al polémico proyecto de la derecha, que regula la conmutación de penas privativas de libertad a reos de avanzada edad o en una situación delicada de salud.

Tal como lo hizo tras la aprobación en general en el Senado, el diputado Diego Schalper, jefe del comité RN, volvió a advertir una serie de errores el contenido de la propuesta, aunque insistió en que comparte sus fundamentos humanitarios.

Según Schalper, "tenemos un diagnóstico similar" del texto con el presidente del partido, el senador Rodrigo Galilea: "Este es un proyecto que busca empatizar con una realidad, que es la de personas privadas de libertad en estado terminal, y que, por lo tanto, tal como dijese en su minuto el padre Fernando Montes, la pena no puede constituir una venganza, y también tiene que responder estándares de humanidad".

"Pero al mismo tiempo tenemos un diagnóstico muy crítico del texto final que se ha puesto a disposición, y por lo tanto, habiendo espacio todavía para corregirlo y hacer indicaciones, hemos tomado la decisión de que el lunes vamos a anunciar indicaciones muy sustantivas, que van a modificar seriamente el contenido del proyecto", adelantó el parlamentario.

Tales propuestas, que la bancada RN elabora junto al senador Galilea, buscan mejorar el equilibrio entre criterios humanitarios y resguardos en materia de justicia penal en la redacción. Con ese fin, pretenden fijar como requisitos que sólo puedan acceder al eventual beneficio presos mayores de 75 años, que padezcan enfermedades terminales, o con capacidades mentales inhabilitantes.

"Así nos parece que empatizamos con lo que subyace, que es entender que la pena nunca es una venganza, pero al mismo tiempo reconocemos que el contenido del texto tiene errores importantes, y por lo tanto, se requieren indicaciones sustantivas que puedan corregir el contenido", remató Schalper.

Por su parte, la también diputada RN Ximena Ossandón coincidió en que "el proyecto tiene muchos errores, hay que acotarlo muchísimo", y de cara a su tramitación particular, estimó que "lo que se ha presentado no va a pasar de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, y probablemente nos va a llegar algo muy diferente a la Cámara".

"Al menos yo en lo personal, creo que esto tiene que estar súper restringido a aquellas personas que tengamos la seguridad de que no van a volver a cometer fechorías. Como está actualmente, yo lo rechazaría. Creo que probablemente se pensó que venía reformado (al momento de votarlo), y lamentablemente no fue así", cerró.

Diputada comunista no descarta recurrir al TC

Desde la futura oposición, la diputada comunista Nathalie Castillo redobló las críticas de la centroizquierda contra la votación en general: "Vimos un comportamiento francamente vergonzoso, aberrante y desnaturalizado en el Senado por parte de la derecha, y eso da cuenta también de que Kast y su sector cruzan una línea peligrosa al respaldar un proyecto que abre las puertas para que violadores de derechos humanos cumplan sus penas fueras de la cárcel".

"Estamos frente a un retroceso histórico, y un Gobierno que termina beneficiando a los criminales de lesa humanidad, y por eso, esperamos revertir esta decisión en la Cámara de Diputadas y Diputados, en la Sala y en las comisiones que corresponda, y si es necesario, no descartamos recurrir al Tribunal Constitucional", aseveró.