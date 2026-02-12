El Presidente saliente, Gabriel Boric, encabezó este jueves, en el Palacio de La Moneda, la firma para la actualización del contrato de operación de litio en el Salar de Maricunga, situado en la Región de Atacama.

Durante la ceremonia oficial, llamó la atención la presencia de Violeta, su hija de ocho meses, a quien sostuvo en brazos durante gran parte del acto, entregándosela a la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, solo al momento de subir al podio.

"A la mamá se le terminó el posnatal", explicó el Mandatario en su discurso.

