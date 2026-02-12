Boric apareció en La Moneda con su hija en brazos: "A la mamá se le terminó el posnatal"
Publicado:
Fotos Destacadas
El Carnaval de Lucerna desafía el frío en Suiza
"Amor, pizza y Netflix": La romántica publicación de Steffi Elizondo junto a Lucas Cepeda
Noche Alba: El empate entre Colo Colo y Unión Española en el Monumental
Fotos Recientes
Boric apareció en La Moneda con su hija en brazos: "A la mamá se le terminó el posnatal"
"Amor, pizza y Netflix": La romántica publicación de Steffi Elizondo junto a Lucas Cepeda
Carlos Alcaraz visitó a Fernando Alonso y Carlos Sainz en las pruebas de la F1 en Baréin
El Presidente saliente, Gabriel Boric, encabezó este jueves, en el Palacio de La Moneda, la firma para la actualización del contrato de operación de litio en el Salar de Maricunga, situado en la Región de Atacama.
Durante la ceremonia oficial, llamó la atención la presencia de Violeta, su hija de ocho meses, a quien sostuvo en brazos durante gran parte del acto, entregándosela a la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, solo al momento de subir al podio.
"A la mamá se le terminó el posnatal", explicó el Mandatario en su discurso.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados