El lunes 2 de febrero comenzaron las obras en el Paseo Bandera a fin de retornar la circulación del transporte público en el lugar, que por ochos años se mantuvo para uso exclusivo como paseo peatonal.

Hoy, 10 días después, la zona -ubicada en el caso histórico de Santiago- se contemplan los desvíos y demarcaciones para transeúntes, en un proyecto que busca mejorar la conectividad entre el norte y sur de la capital.

Se estima que los trabajos duren 20 semanas y el paseo se reinaugure durante el segundo semestre de 2026.

