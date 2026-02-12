Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago31.2°
Humedad16%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

El Paseo Bandera cumple 10 días bajo obras que buscan retornar el transporte público

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El lunes 2 de febrero comenzaron las obras en el Paseo Bandera a fin de retornar la circulación del transporte público en el lugar, que por ochos años se mantuvo para uso exclusivo como paseo peatonal.

Hoy, 10 días después, la zona -ubicada en el caso histórico de Santiago- se contemplan los desvíos y demarcaciones para transeúntes, en un proyecto que busca mejorar la conectividad entre el norte y sur de la capital.

Se estima que los trabajos duren 20 semanas y el paseo se reinaugure durante el segundo semestre de 2026.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados