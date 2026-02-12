Carlos Alcaraz visitó a Fernando Alonso y Carlos Sainz en las pruebas de la F1 en Baréin
Carlos Alcaraz visitó a Fernando Alonso y Carlos Sainz en las pruebas de la F1 en Baréin
El tenista español Carlos Alcaraz, número uno del ranking mundial de la ATP, sorprendió con una visita sus compatriotas Fernando Alonso y Carlos Sainz, durante las pruebas de pretemporada de la Fórmula 1 en el circuito de Sakhir en Baréin.
