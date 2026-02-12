Síguenos:
supergeek

Carlos Alcaraz visitó a Fernando Alonso y Carlos Sainz en las pruebas de la F1 en Baréin

Publicado:
Llévatelo:
El tenista español Carlos Alcaraz, número uno del ranking mundial de la ATP, sorprendió con una visita sus compatriotas Fernando Alonso y Carlos Sainz, durante las pruebas de pretemporada de la Fórmula 1 en el circuito de Sakhir en Baréin.

