La formación de la UC para visitar a Cobresal en El Salvador

Universidad Católica visita a Cobreaal este sábado en el Estadio El Cobre del Salvador a las 20:30 horas (23:30 GMT) por la tercera fecha de la Liga de Primera. Esta es la más posible alineación del cuadro dirigido por Daniel Garnero.

