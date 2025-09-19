Presidente Boric en su última parada militar: Estoy orgulloso de lo que hemos hecho

El Presidente Gabriel Boric aseguró sentirse "orgullo" de lo que han hecho como Gobierno, después de su última Gran Parada Militar como Mandatario en la elipse del Parque O'Higgins.

Al término de la transmisión oficial del desfile militar, el Presidente fue consultado por un balance de sus cuatro años al mando del Gobierno y pese a que reparó en que "todavía queda mucho trabajo", afirmó sentirse "contento".

"Estoy muy contento, estoy orgulloso de lo que hemos hecho, orgulloso de que hemos honrado a las instituciones. Creo que en un comienzo había quienes tenían dudas de nuestro respeto y convicción respecto a la permanencia de las instituciones en Chile, y creo que hemos demostrado que Chile se construye, como decía ayer, sobre hombros de gigantes", dijo.

Y complementó que "por lo tanto, estamos honrando las tradiciones con cambios, por cierto. Pero yo estoy tremendamente orgulloso de Chile, de su pueblo".

Asimismo, reparó en que "hemos dado lo mejor de nosotros y todavía queda mucho trabajo, quedan seis meses en donde vamos a dar también hasta el último día lo mejor de nuestros esfuerzos".

"Yo me levanto todos los días tremendamente motivado para seguir trabajando por la patria", sostuvo.

El Presidente Boric también destacó la performance de los paracaidistas que saltaron desde cerca de 8.000 metros de altura, con la que comenzó el desfile.

"Concuerdo con que desprestigiar a las instituciones es una traición a la patria"

El Mandatario relevó el rol de las Fuerzas Armadas en el resguardo de las fronteras y se refirió a los casos de narcotráfico al interior de estas.

"Cuando llegamos, las fronteras estaban absolutamente desbordadas y mediante una modificación constitucional, y la colaboración del Ejército en particular, hemos fortalecido muchísimo el control de estas, en particular en el norte", enfatizó.

"El estado de excepción en la Macrozona Sur, en donde tanto la Armada como el Ejército han cumplido una labor tremendamente importante en otorgar seguridad y además en las catástrofes. En los incendios, tanto del sur como de Valparaíso, las FF.AA. jugaron un rol central", agregó.

El Presidente de la República también se refirió a los casos de militares vinculados al narcotráfico y respaldó los dichos del comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga.

"Concuerdo con él, en que desprestigiar a instituciones que tienen tanto prestigio de esa manera es una traición a la patria. Y, por lo tanto, toda la gente que ha estado involucrada en eso, está presa y procesada", aseveró.

"Puedo dar la seguridad a todos los chilenos y chilenas que las Fuerzas Armadas de Chile son íntegras, que se está combatiendo al interior de las mismas filas cualquier tipo de práctica que se desvíe de la ley, y que estos casos, han logrado ser encapsulados y no vamos a permitir que sigan sucediendo", enfatizó.

Igualmente, detalló que "le encargué al comandante Leonardo Romanini, que es el jefe de la EMCO, que me hiciera un informe con además propuestas para enfrentar estos casos de tráfico al interior de las Fuerzas Armadas. Me hizo un informe muy detallado con propuestas consensuadas con las tres ramas".