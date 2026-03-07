Mercedes comandó la clasificatoria en Albert Park para el GP de Australia
Publicado:
Fotos Destacadas
Las postales de la victoriosa final de Las Diablas en el Premundial
Nuevos buses eléctricos ahora conectan a Tiltil y Colina con Santiago
Cobresal cayó ante Palestino y sumó su tercer partido al hilo sin ganar
Fotos Recientes
Boric y Kast se reencontraron en cambio de mando del Ejército
Cobresal cayó ante Palestino y sumó su tercer partido al hilo sin ganar
Con cambios: La formación de la U para enfrentar a Universidad de Concepción
La escudería Mercedes tuvo una gran jornada clasificatoria para el GP de Australia, primera fecha de la Fórmula 1 en 2026, ya que sus pilotos George Russell y el debutante italiano Kimi Antonelli se quedaron con las dos primeras posiciones de salida del evento que se celebrará este domingo 8 de marzo en el circuito de Albert Park, Melbourne.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados