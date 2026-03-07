La escudería Mercedes tuvo una gran jornada clasificatoria para el GP de Australia, primera fecha de la Fórmula 1 en 2026, ya que sus pilotos George Russell y el debutante italiano Kimi Antonelli se quedaron con las dos primeras posiciones de salida del evento que se celebrará este domingo 8 de marzo en el circuito de Albert Park, Melbourne.

LEER ARTICULO COMPLETO