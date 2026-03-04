Los burlescos memes contra la U tras su eliminación en la Copa Sudamericana 2026
Universidad de Chile perdió ante Palestino por 1-2 en el Estadio Nacional y quedó eliminado en la primera fase de la Copa Sudamericana. Y en redes sociales, los usuarios de inmediato se burlaron con memes por el fracaso azul en la temporada 2026.
