Los burlescos memes contra la U tras su eliminación en la Copa Sudamericana 2026

Publicado:
Llévatelo:
Universidad de Chile perdió ante Palestino por 1-2 en el Estadio Nacional y quedó eliminado en la primera fase de la Copa Sudamericana. Y en redes sociales, los usuarios de inmediato se burlaron con memes por el fracaso azul en la temporada 2026.

