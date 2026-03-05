La formación de Colo Colo para visitar a Audax Italiano en la Liga de Primera
Esta es la formación que utilizará Colo Colo para visitar a Audax Italiano por la sexta fecha de la Liga de Primera el sábado 7 de marzo a las 18:00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida.
