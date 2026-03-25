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Analista por primera "crisis importante" del Ejecutivo: El gobierno de Kast no tuvo luna de miel

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Claudio Fuentes, director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales, comentó en El Diario de Cooperativa las dos primeras semanas del gobierno de José Antonio Kast, que sufre su primera "crisis importante" por el alza de los precios de los combustibles.

De acuerdo al experto, el gobierno no tuvo una "luna de miel" y la terapia de shock que han empleado ha sido "muy fuerte" y será imposible revertir sus consecuencias en el corto plazo.

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