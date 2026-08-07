"Comienza una nueva etapa": Kast se reunió con De la Espriella previo al cambio de mando en Colombia

El Presidente José Antonio Kast se reunió este viernes con el mandatario electo de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, horas antes de la ceremonia de investidura en la que éste último asumirá el cargo para el periodo 2026-2030.

"Una nueva etapa comienza en la relación entre Chile y Colombia. Me reuní con el Presidente electo Abelardo de la Espriella y coincidimos en fortalecer la cooperación en seguridad, comercio y defensa de la democracia en la región", escribió en X el Mandatario, quien también se reunió con su par de Argentina, Javier Milei.

En esa línea, la Presidencia de Argentina compartió una imagen en la que se ve a Milei junto a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, el canciller argentino, Pablo Quirno, y a De la Espriella acompañado por su esposa, la futura primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda.

Kast, De la Espriella y Milei comparten una visión liberal en lo económico, un discurso de reducción del tamaño del Estado y una postura crítica frente a los Gobiernos de izquierda latinoamericanos, afinidad que el presidente electo colombiano reivindicó durante la campaña y tras su victoria electoral.

Las reuniones bilaterales se llevaron a cabo en el Centro Cultural de Cali, un espacio habilitado por las autoridades de esta ciudad de Colombia para los actos oficiales que tendrá De la Espriella previos a su ceremonia de posesión, prevista para las 15:00 hora local (16:00 hora Chile).

Al margen de los actos oficiales de investidura del próximo presidente colombiano también se han dado otras reuniones bilaterales como la del mandatario argentino con el canciller de Israel, Gideon Sa'ar; así como con el rey Felipe VI de España.