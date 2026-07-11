El Partido Republicano realizó este sábado su consejo general ampliado en su sede en la comuna de Las Condes, en la que participó el Presidente José Antonio Kast y los ministros Martín Arrau, de Seguridad, y María Jesús Wulf, de Desarrollo Social.

Pese a renunciar a su militancia al asumir el cargo, el Mandatario sigue siendo el principal líder del partido y también fundador de la tienda. Por ello, realizó un discurso de aproximadamente 40 minutos en el que abordó temas como su experiencia gobernando, la crisis de empleo, el crimen organizado y la batalla cultural.

En una línea similar, el presidente republicano, Arturo Squella, destacó: "La parte importante del legado que nuestro Gobierno debe dejar para el futuro es pasar de un Estado que en la práctica ejercía como obstaculizador de la iniciativa de las personas, para convertirse en un verdadero promotor de las actividades de la sociedad civil".

LEER ARTICULO COMPLETO