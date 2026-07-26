Encuesta Criteria: Desaprobación de Kast sumó dos puntos y llegó al 54%

La encuesta Criteria publicada este domingo arrojó que la aprobación ciudadana del Gobierno de José Antonio Kast cayó un punto y se ubicó en 36%, mientras la desaprobación llegó al 54%, sumando dos puntos desde la medición anterior.

El sondeo, aplicado el 23 de julio, consignó que en relación al manejo de la situación de emergencia que enfrenta el país, un 43% consideró que el Gobierno está tomando el camino incorrecto, sumando cinco puntos más que la semana previa; mientras, el 36% cree que es la ruta correcta, tres puntos menos que la medición anterior.

En cuanto al proyecto de Reconstrucción Nacional, el 49% considera que la ley está orientada para beneficiar a las grandes empresas y a los sectores de mayor ingreso; mientras un 37% cree que tendrá impacto negativo en el país.

Rechazo a proyecto "Escucha su Corazón" fue transversal entre posiciones políticas

La muestra de 802 casos fue consultada respecto al proyecto "Escucha su corazón" del diputado libertario Cristóbal Urruticoechea, que busca establecer como requisito para acceder a la interrupción del embarazo que la mujer o niña escuche previamente los latidos del embrión o feto, cuando sean detectables.

Ante ello, un 54% se manifestó en desacuerdo o muy en desacuerdo; un 25% no tomó una postura definida, y un 21% se declaró a favor.

El rechazo fue transversal en las diferentes posiciones políticos: alcanzó un 88% en la izquierda (versus un 6% de apoyo); un 60% en el centro (versus 21%), y un 40% en la derecha (frente a un 35%). Entre quienes no se posicionan políticamente, alcanzó un 42% (versus 18%).

Asimismo, un 31% de los consultados se manifestó a favor del aborto bajo cualquier circunstancia, un 53% lo apoya en algunas circunstancias específicas, y solo un 9% se opone bajo cualquier circunstancia.