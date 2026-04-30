Poduje limita recortes de Quiroz en Vivienda: "Tengo un solo jefe; él es un ministro más"

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, marcó este jueves una clara distancia jerárquica frente a las presiones presupuestarias del equipo económico.

Al ser consultado sobre las exigencias de su par de Hacienda, Jorge Quiroz, el arquitecto señaló que tiene "un solo jefe", el Presidente José Antonio Kast, y que el titular de las arcas fiscales es "un ministro más" dentro del gabinete.

La declaración surgió luego de que Poduje confirmara que Quiroz le solicitó recortes específicos en su cartera para financiar el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional.

En entrevista con radio Infinita, el secretario de Estado advirtió sobre la criticidad de los plazos, señalando que este 30 de abril "se acaba la plata" destinada a la reconstrucción de las viviendas destruidas por los incendios forestales.

"Vamos a tener que hacer algunas reasignaciones, y espero que el ministro Quiroz nos entregue la plata", afirmó Poduje, reconociendo que, si bien aceptó realizar algunas gestiones solicitadas por Hacienda, no acatará la totalidad de los ajustes propuestos: "Algunas las vamos a hacer, otras no las vamos a hacer".

Los puntos de fricción

El titular del Minvu reveló que las mayores discrepancias radican en programas de alto impacto comunitario que Hacienda sugirió recortar.

"No vamos a cortar los programas de pavimento participativo", advirtió el ministro.

Poduje también rechazó de plano suspender las reparaciones en viviendas entregadas hace décadas: "Los techos hay que reponerlos y por supuesto que no lo voy a cortar".

Ante la pregunta sobre si el ministro Quiroz tiene la facultad de obligarlo a ejecutar dichos recortes, Poduje reafirmó su postura de autonomía ministerial apelando directamente a la figura presidencial: "No, yo tengo un solo jefe y se llama José Antonio Kast, el Presidente de Chile. Él es mi único jefe. Yo me debo a él y a los chilenos. El ministro Quiroz es un ministro más entre muchos de los que hay".