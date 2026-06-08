FA exige saber qué conversó Kast con "uno de los empresarios más influyentes del mundo"

Tras un oficio del diputado frenteamplista Gonzalo Winter, el Gobierno confirmó que José Antonio Kast sostuvo una reunión con Peter Thiel, confundador de Palantir, pero no reveló los temas que conversaron, ya que "se encuentran amparados por garantías constitucionales que consagran la inviolabilidad de las comunicaciones privadas".

Palantir es una empresa tecnológica especializada en análisis de datos, inteligencia artificial y sistemas cibernéticos usados por gobiernos y organismos de defensa, lo que levantó sospechas sobre un posible interés geopolítico tras la cita, que no quedó registrada por Ley de Lobby.

Thiel sostuvo encuentros previos -por separado- con José Piñera y Johannes Kaiser. Éstos señalaron que los temas conversados fueron tendencias globales económicas y proyectos de inversión minera, respectivamente.

La reunión del inversionista con el Mandatario -que tuvo lugar a finales de abril o principios de mayo- se mantuvo desconocida hasta que el diputado Winter ofició a Presidencia solicitar que transparentara el asunto.

"Efectivamente, se celebró la reunión en el Palacio de La Moneda. Fue breve y tuvo el carácter meramente protocolar", respondió Segpres en un documento oficial.

"Sin perjuicio de lo anterior, las materias tratadas en dicha reunión corresponden a asuntos del Presidente de la República que se encuentran amparadas por la garantía constitucional del artículo 19 número cinco de la Constitución Política de la República, que consagra la inviolabilidad de las comunicaciones privadas", añade el texto, firmado por el ministro José García Ruminot.

"Cabe recordar que el Presidente no es sujeto pasivo de lobby, al encontrarse expresamente excluido de la Ley 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios. En consecuencia, no existe obligación de llevar una agenda ni llevar registro ni publicidad de aquello", cierra el escrito.

La respuesta no dejó del todo satisfecho al diputado Winter, porque "se negaron a transparentar lo más importante: ¿por qué se reunieron y qué temas se conversaron?".

"Estamos hablando de uno de los empresarios más influyentes del mundo, con enorme poder en tecnología, datos e inteligencia artificial. Temas de evidente interés público y que podrían involucrar decisiones estratégicas para Chile", alertó el excandidato presidencial.

"Vamos a seguir insistiendo. ¿Qué tiene que conversar el Presidente de Chile con alguien que ha dicho reiteradamente que la libertad y la democracia son incompatibles?", cerró el parlamentario.