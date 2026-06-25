Kast gestiona envío de equipos de rescate y ayuda humanitaria a Venezuela tras terremotos
El Mandatario se comunicó con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, a quien le comunicó "la solidaridad de Chile en los momentos difíciles que enfrenta el pueblo venezolano".
Al menos 164 personas han fallecido y 971 resultaron heridas producto de la emergencia, según el balance entregado esta mañana por las autoridades locales.
"Estamos gestionando el envío de ayuda humanitaria urgente y el despliegue de equipos de rescate para enfrentar la emergencia del terremoto", informó el Presidente Kast.