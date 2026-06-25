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Tópicos: País | Presidente Kast

Kast gestiona envío de equipos de rescate y ayuda humanitaria a Venezuela tras terremotos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El Mandatario se comunicó con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, a quien le comunicó "la solidaridad de Chile en los momentos difíciles que enfrenta el pueblo venezolano".

Al menos 164 personas han fallecido y 971 resultaron heridas producto de la emergencia, según el balance entregado esta mañana por las autoridades locales.

Kast gestiona envío de equipos de rescate y ayuda humanitaria a Venezuela tras terremotos
 Presidente Kast/EFE

"Estamos gestionando el envío de ayuda humanitaria urgente y el despliegue de equipos de rescate para enfrentar la emergencia del terremoto", informó el Presidente Kast.

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El Presidente José Antonio Kast informó este jueves que está "gestionando" el envío de equipos de rescate y de ayuda humanitaria a Venezuela ante la emergencia provocada por los dos terremotos -de magnitud 7,5 y 7,2- que ayer azotaron el centro de ese país.

"Acabo de conversar por teléfono con la Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodriguez, para transmitirle la solidaridad de Chile en los difíciles momentos que enfrenta el pueblo venezolano", subrayó el Mandatario a través de su cuenta de X.

"Estamos gestionando el envío de ayuda humanitaria urgente y el despliegue de equipos de rescate para enfrentar la emergencia del terremoto", agregó.

El anuncio del Presidente Kast se suma a lo informado esta mañana por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien indicó que EE.UU. está desplegando equipos de búsqueda y rescate en Venezuela tras previa coordinación con Delcy Rodríguez.

Según el reporte más reciente ofrecido por la presidenta interina de Venezuela la madrugada de este jueves, al menos 164 personas han muerto y otras 971 resultaron heridas producto de la emergencia.

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