Kast inauguró Parque El Alto en Arica y pidió "apoyo de todos los vecinos" para erradicar Cerro Chuño

En el inicio de su gira de tres días por el norte del país, el Presidente José Antonio Kast encabezó este sábado por la tarde la inauguración del Parque El Alto en la ciudad de Arica, en la región homónima.

La obra, que cuenta con 17.000 metros cuadrados destinados a la recreación, deporte inclusivo y áreas verdes, fue el escenario donde el Jefe de Estado solicitó la colaboración de la ciudadanía para concretar el proceso de demolición de las tomas en el sector de Cerro Chuño, una operación de erradicación impulsada por el Ejecutivo.

El Consejo Regional aprobó más de 3.000 millones de pesos para la primera etapa del plan de saneamiento, que contempla el desarme y el cierre perimetral, debido a la grave contaminación por polimetales y problemas de seguridad.

El programa incluye el desalojo de cientos de personas —incluyendo ciudadanos extranjeros— con el objetivo de recuperar completamente el terreno y evitar futuras ocupaciones.

"Vamos a iniciar un desalojo total del Cerro Chuño. No va a ser fácil, pero necesitamos el apoyo de todos los vecinos: que nadie vaya a defender a alguien que ocupó ilegítimamente una propiedad que no le pertenece; que nadie exponga a niños a polimetales, porque en eso estamos de acuerdo todos", dijo Kast en su discurso.

El Mandatario agregó que, si bien "es complejo encontrarles lugar a todos, hay algunos que no debieran estar ahí y nunca debieron haber entrado ahí".

La agenda del Presidente en Arica continuará esta noche con la tradicional alegoría en la cima del Morro de Arica y, mañana, con una reunión clave con el alcalde local, Orlando Vargas (independiente), quien ha manifestado su preocupación por los ajustes presupuestarios impulsados por el Ejecutivo, adelantando que le pedirá que no haya recortes en salud.