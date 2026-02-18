Kast retomó su agenda: definiciones internas y coordinaciones con el actual Gobierno

El presidente electo, José Antonio Kast, retomó el martes sus actividades en Santiago luego de pasar algunos días de descanso junto a su familia en el sur del país, en medio de la recta final para la instalación de su administración.

Durante su estadía en la Región de Los Lagos, el futuro mandatario no sólo descansó en Puerto Varas, sino que además sostuvo actividades en terreno, entre ellas una reunión con el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraight.

Ya de regreso en la capital, se espera que retome sus labores en la denominada "Moneda chica", donde su equipo continúa afinando nombramientos y la coordinación del cambio de mando.

Kast aseguró que "se vienen días de mucho trabajo, pero de organización" y que el desafío está en "tratar de conciliar todas las solicitudes que hay, todos los planteamientos que hay de distintas corrientes, políticas, sociales, ciudadanas, y buscar presentar los mejores equipos".

Siguen las reuniones bilaterales

En paralelo, varios de los futuros ministros también volvieron a sus funciones, incluida la futura vocera, Mara Zedini, quien encabezó una reunión clave con el comité político que integrarán José García Ruminot en la Segpres, Claudio Alvarado en Interior, Jorge Quiróz en Hacienda y Trinidad Steinert en Seguridad.

Esta última lideró además una cita con los altos mandos policiales, en la que participaron el director de la PDI, Eduardo Cerna, y el general director de Carabineros, Marcelo Araya, junto a los futuros subsecretarios del área.

El proceso de instalación también ha considerado encuentros bilaterales con las actuales autoridades. En esa línea, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, se reunió con su sucesor, Martín Arrau, en una cita que, según ambas partes, "se desarrolló en buenos términos" pese a diferencias previas.

Jouannet y críticas económicas al actual gobierno

En medio de estas gestiones, el equipo entrante enfrenta cuestionamientos por la designación de Andrés Jouannet como futuro subsecretario de Seguridad, debido a sus vínculos con causas judiciales.

Desde la oposición, el Partido de la Gente advirtió que podría impulsar una comisión investigadora si el nombramiento se concreta, considerando el rol clave que tendrá esa colectividad en el Congreso.

Pese a ello, el presidente electo ha respaldado su designación, asegurando que "los antecedentes eran conocidos previamente".

En materia económica, el futuro ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, subrayó que uno de los principales desafíos será ordenar las finanzas públicas y asegurar el financiamiento de los beneficios sociales, advirtiendo que "la situación fiscal es muy delicada".

Así, a menos de un mes del cambio de mando del 11 de marzo, el nuevo gobierno intensifica las gestiones para completar los cargos pendientes y preparar su llegada a La Moneda.