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Tópicos: País | Presidente Kast

Kast sobre expropiación de Colonia Dignidad: "Un memorial de 117 hectáreas no es razonable"

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El Mandatario defendió priorizar recursos para "necesidades urgentes" y la reconstrucción en la Región del Biobío.

"No endeudemos a Chile entero cuando tenemos necesidades reales", agregó.

Kast sobre expropiación de Colonia Dignidad:
 EFE (referencial)

Kast no cerró la posibilidad de generar "un lugar de reflexión y de encuentro", pero en un "lugar acotado".

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El Presidente José Antonio Kast abordó el debate sobre el futuro del sitio de memoria en Colonia Dignidad, luego de que el ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunciara que el Gobierno anulará la expropiación del lugar (junto a otros proyectos) para destinar recursos a la reconstrucción en la Región del Biobío.

En entrevista con la ARCHI, el Mandatario señaló que el país enfrenta un escenario de ajuste fiscal, aunque recalcó que eso no implica desconocer el sufrimiento de las víctimas vinculadas al enclave.

"Hoy día tenemos un problema de ajuste fiscal importante y eso no quiere decir que tengamos que desconocer el sufrimiento que puedan haber tenido muchas personas en Chile", afirmó.

En ese contexto, Kast cuestionó la magnitud que se ha planteado para el memorial en el lugar: "Si yo quiero hacer un memorial de 117 hectáreas, creo que no es razonable", sostuvo, planteando que el espacio podría limitarse a un sitio de reflexión más acotado y acorde a la situación económica.

"Si lo quiero acotar a un lugar de reflexión, de encuentro, hagamos el lugar acotado a lo que corresponde y no endeudemos a Chile entero cuando tenemos necesidades reales", agregó el Presidente, mencionando además otras demandas sociales que, a su juicio, requieren recursos públicos, como vivienda y acceso a servicios básicos.

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