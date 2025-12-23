Kast tras cita con Noboa en Ecuador: Crimen organizado "requiere mirada más allá de las naciones"

En el marco de su gira por Sudamérica, el Presidente electo, José Antonio Kast, arribó este martes al Palacio de Carondelet, en Quito, para sostener una reunión bilateral con el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa.

El encuentro tuvo como objetivo principal establecer una hoja de ruta común frente a las crisis que afectan a la región.

"Nos vamos reconfortados a nuestra patria porque hemos recibido acogimiento", dijo el futuro Jefe de Estado chileno tras la cita, destacando que el diálogo permitió abordar desafíos críticos como la inflación, la pobreza y, de manera prioritaria, la seguridad transnacional.

"El presidente Noboa ha sido muy amable y abierto en plantearnos las dificultades que tienen acá y los progresos que han realizado", señaló Kast, valorando que "cuando uno trabaja de manera seria, responsable, diciendo las cosas por su nombre, no apelando al populismo, los países salen adelante".

Al referirse a la crisis de seguridad, el fundador del Partido Republicano fue enfático en la necesidad de un bloque regional unido: "El crimen organizado no respeta fronteras ni leyes, e intenta corromper las instituciones. Eso requiere una mirada más allá de nuestras naciones; tenemos que coordinarnos para avanzar en acuerdos a futuro".

En la misma línea, apuntó al régimen de Nicolás Maduro como el principal motor de inestabilidad en el continente.

"Es muy importante que, entre todos, veamos cómo solucionar el problema que hoy día genera una nación como Venezuela bajo una dictadura que ha provocado que más de ocho millones de personas salgan de su patria y vayan a distintos países", apuntó.

Finalmente, el Mandatario electo defendió la relevancia estratégica de estos encuentros con líderes como el presidente argentino, Javier Milei, y el canciller de Perú, Hugo de Zela, pese a no haber asumido aún la banda presidencial.

"Aunque hoy no tengo la representación oficial en temas internacionales, sí puedo ir anticipando el trabajo para que, una vez que jure como Presidente y se determine el gabinete, ya existan lazos y puentes que faciliten nuestra labor futura", sentenció Kast.