El Presidente José Antonio Kast explicó este miércoles, en cadena nacional, los ejes del primer Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público elaborado por su Gobierno, para el que fijó "una sola regla: nunca gastar lo que no se tiene, (como máxima de prudencia) para que vivir mejor ahora no signifique vivir peor mañana".

Detalló que su propuesta es que el gasto crezca en 2027 un 1,5 por ciento respecto de este año; "un esfuerzo adicional de medio punto (en comparación con el techo previsto inicialmente), para acelerar la reactivación, la inversión y el empleo".

El proyecto, detalló, está centrado en cuatro "urgencias": economía, seguridad, infancia y beneficios sociales. Respecto a esto último, puso énfasis en la necesidad de hacer sostenibles las prestaciones por la vía del ordenamiento de las cuentas fiscales y el mayor rigor en el control del cumplimiento de los requisitos.

"Ninguno de los beneficios que la ley garantiza se toca. Lo que sí va a cambiar -y comenzó a cambiar desde el día en que asumimos- es que el Estado va a verificar cada peso del gasto social, cruzando la información de sus registros para que los recursos lleguen a quien corresponde. No cambian los requisitos. No cambian los montos. Cambia el cuidado de los recursos de todos los chilenos", aseveró el Mandatario.

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