"Nuestro mártir": Kast encabezará homenaje en funeral de carabinero asesinado en Puerto Varas

El Presidente José Antonio Kast arribará la tarde de este sábado en la Región de Los Lagos para asistir al funeral del sargento segundo Javier Figueroa de Carabineros, quien falleció el jueves luego de recibir un disparo en la cabeza durante una fiscalización realizada el 11 de marzo en la comuna de Puerto Varas.

Pese a que las condiciones de lluvia y viento en la zona provocaron el retraso de la llegada de autoridades como el general director de Carabineros, Marcelo Araya, y la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, el Mandatario confirmó su asistencia para encabezar el responso fúnebre del fallecido funcionario, que está siendo velado en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Puerto Varas, ciudad donde prestó servicios en los últimos años.

Tras participar del Aniversario de la Fuerza Aérea (FACh) durante la mañana, el Presidente Kast destacó que en la instancia "también estuvo presente la viuda de un mártir, una mujer joven, comprometida, que entregó la vida de su marido al servicio de la patria. También agradezco el homenaje que le hicieron el día de hoy a nuestro mártir de Carabineros, el carabinero Javier Figueroa Manquemilla".

GORE pide "sanciones drásticas" a responsables

En la víspera del funeral, el Centro Administrativo Regional de Los Lagos fue iluminado con luces verdes en señal de homenaje al sargento Javier Figueroa, un homenaje coordinado por el gobernador regional, Alejandro Santana, quien pidió sanciones drásticas para los responsables del crimen.

"Es un hecho que lamento profundamente por el sargento, por su familia, por Carabineros, por nuestra región y por Chile. Por eso, como Gobierno Regional, estamos impulsando nuestra política de seguridad pública que busca fortalecer y entregar herramientas, pero esa es una parte", explicó la autoridad.

"Lo más importante es que el Estado sancione drásticamente, sin límites en función a lo que la legislación nos permite, este tipo de delitos y que nunca más vuelvan a ocurrir. Hoy día, lamentablemente, la sensación es de impunidad, pero esperamos que en adelante, cuando alguien cometa un delito de este tipo, que ojalá no ocurra, sepa que va a caer sobre su hombro, primero, que va a ser pillado y, segundo, que la ley va a ser drástica", enfatizó.

La misa funeral del funcionario se llevará a cabo a partir de las 15:00 horas de este sábado y se extenderá hasta las 17:30. Posteriormente, se realizará un pie de cueca en honor al sargento antes de iniciar el cortejo fúnebre.

El recorrido contempla el paso por la costanera de Puerto Montt, para culminar con el funeral en el cementerio Parque La Esperanza.