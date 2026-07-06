Oficialismo culpa a momento económico del país por malos resultados de Kast en encuestas

El oficialismo culpa al momento económico del país de los malos resultados del Presidente José Antonio Kast en las encuestas, en medio de su peor semana en términos de popularidad.

De acuerdo a la última encuesta Cadem, la desaprobación del Mandatario llegó a un 60 por ciento, mientras que su aprobación bajó hasta un 37 por ciento. Y en Criteria, el rechazo es de 53% y el respaldo llega a 35%.

En el detalle de los atributos del Presidente, solamente un 30 por ciento lo considera dialogante, cercano y empático, mientras que solamente un 20 por ciento cree que puede mantener ordenada a su coalición política.

La presidenta de RN, Andrea Balladares, comentó que "el gobierno ha tenido que tomar decisiones muy difíciles, claramente el precio de las bencinas afectó, fue una decisión dura, pero que finalmente es una decisión responsable y que creo que con el pasar de los días espero que los resultados de las distintas políticas públicas que está empujando el gobierno finalmente retomen ese apoyo ciudadano".

Guillermo Ramírez, timonel UDI, planteó que "una cosa son las encuestas y otra cosa muy diferente es el malestar social. Yo no veo que haya malestar social, yo no estoy de acuerdo con ese diagnóstico, yo creo que la gente pide ver resultados más rápido. Cuando los planes que está ejecutando el ministro Arrau en Seguridad empiecen a mostrar sus frutos, y ahora que terminó la guerra, empiecen a bajar las bencinas, creo que las tendencias en las encuestas se van a ir revirtiendo".