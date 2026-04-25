El Presidente José Antonio Kast defendió este sábado el Plan de Reconstrucción Nacional en el Consejo General de Renovación Nacional, donde aprovechó de agradecer el respaldo de la colectividad a la propuesta de reforma.

Además, respondió duramente las críticas de la oposición: "Vuelven con el típico eslogan: ‘no, esta reforma es para los ricos’. Pero perdón, si los únicos que se hicieron ricos fueron algunos de los amigos de ellos. Y digamos las cosas por su nombre: nosotros vamos a levantar Chile porque estamos trabajando para crear más empleo, que ellos destruyeron las fuentes de trabajo".

El Plan de Reconstrucción Nacional sigue sumando apoyos debido a la gestión del Ejecutivo.

Esta semana se sumó el Partido de la Gente, el Partido Nacional Libertario y Renovación Nacional, lo que le daría los votos suficientes para que se apruebe la idea de legislar.

Escucha el informe completo de Fernanda Ávila en Cooperativa.

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