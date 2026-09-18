Presidente Kast llamó a "celebrar con responsabilidad" las Fiestas Patrias

"A todos nuestros compatriotas, invitarlos a celebrar con responsabilidad y a levantar la esperanza. ¡Tengamos esperanza de que Chile puede ponerse de pie una y otra vez!", fue el llamado que realizó este viernes el Presidente José Antonio Kast en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias.

Durante su alocución oficial en el Palacio de La Moneda, el Mandatario apeló a la superación cívica frente a los desafíos que enfrenta la nación, vinculando sus palabras a las reflexiones compartidas en el Te Deum Ecuménico realizado en la Catedral Metropolitana.

Asimismo, dijo esperar que, en medio de las celebraciones, "cada uno se pueda hacer un espacio para compartir en familia".

En esta misma línea, Kast enfatizó la necesidad de mantener medidas de protección y cuidado preventivo, solicitando especial resguardo hacia los niños y los adultos mayores.

Del mismo modo, pidió tener presentes y acoger a quienes pasan estas festividades en soledad o llegan de visita a los hogares.

Homenaje a las Fuerzas Armadas y balance a seis meses de Gobierno

Minutos después de sus primeras declaraciones, el Presidente se sumó al tradicional "esquinazo" dieciochero en los patios de La Moneda, espacio donde valoró el compromiso y sacrificio de los uniformados ante la víspera de la Parada Militar.

"Estamos de fiesta, nuestro Ejército está de fiesta, y mañana tendremos el honor de poder acompañar todos los chilenos al Ejército de Chile. Gracias por el sacrificio de cada uno de los integrantes, y aprovecho a saludar a cada uno de los comandantes y jefes de las Fuerzas Armadas", puntualizó Kast.

"Gracias por su patriotismo, por su entrega total y permanente, al igual que lo hacen nuestras policías, Gendarmería de Chile, así como Carabineros, Policía de Investigaciones. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por cuidarnos, que nos cuidan a todos", añadió.

En su intervención, agradeció a las FF.AA., policías y a su gabinete al cumplir seis meses de mandato. (FOTO: ATON)

Durante el encuentro, el jefe de Estado dedicó palabras al cuerpo diplomático, invitando a promocionar el país con la consigna "Choose Chile", y realizó un balance personal de su equipo ministerial y de subsecretarios.

El Mandatario concluyó la ceremonia levantando una copa frente a autoridades y trabajadores del palacio de gobierno: "Muchas gracias por mantener en alto nuestras tradiciones. Y, como digo, no se preocupen, que no solamente todo va a estar mejor, va a estar mucho mejor y nos vamos a sorprender. Muchas gracias. Y ahora, los que tengan ahí una copa, brindemos por Chile", puntualizó.