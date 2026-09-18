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Comunidades judía y musulmana oraron por Chile en el Te Deum

Publicado: | Fuente: Youtube / Iglesia de Santiago
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Por tratarse de una celebración ecuménica, representantes de diversas religiones participaron del Te Deum este viernes en la Catedral Metropolitana, acto central de las conmemoraciones de Fiestas Patrias el 18 de septiembre.

En ese marco, tomaron la palabra emisarios de las comunidades judía y musulmana, quienes oraron por Chile, sus autoridades, "para que reine la paz y la armonía entre todos los pueblos de la Tierra" y "porque el diálogo y la compasión prevalezcan sobre la confrontación y el odio".

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