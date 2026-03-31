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Tópicos: País | Presidente Kast

Sin ninguna hasta ahora, el Presidente Kast explicó "sistema continuo" para expulsión de migrantes

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El Mandatario afirmó que su gobierno prepara un “sistema continuo” de expulsiones y que también espera salidas voluntarias de personas en situación irregular.

Señaló que priorizarán a quienes tengan antecedentes penales y que el proceso se realizará "paso a paso"

Sin ninguna hasta ahora, el Presidente Kast explicó
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El Presidente aseguró no tener datos oficiales pero que "ya se estaría reduciendo la presión migratoria de ingreso".

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El Presidente José Antonio Kast reconoció que, a casi tres semanas del inicio de su mandato, aún no se han concretado expulsiones de migrantes irregulares desde el país, aunque aseguró que el proceso "comenzará en los próximos meses".

En entrevista con la ARCHI, el jefe de Estado fue consultado por una promesa realizada durante la campaña presidencial sobre la salida de personas que ingresaron irregularmente a Chile: "(migrantes) expulsados por el gobierno, ninguno hasta ahora, pero dentro de los próximos meses ustedes van a ver un sistema continuo de expulsión", afirmó.

Kast explicó que el Ejecutivo está evaluando distintos mecanismos para concretar estas medidas, tanto por vía aérea como terrestre, y que el proceso se implementará gradualmente. Asimismo, sostuvo que también prevén que parte de la población migrante opte por abandonar el país de forma voluntaria.

Según el Mandatario, existen cerca de 46 mil órdenes de expulsión pendientes y se priorizará a quienes tengan antecedentes vinculados a delitos o hayan cumplido sanciones. "Vamos a partir por aquellos que tengan antecedentes reñidos con la ley o que no hayan sido buenos vecinos", señaló.

El Presidente agregó que el Gobierno ha comenzado a reforzar el control fronterizo, mencionando la construcción de zanjas en el norte y la instalación de nuevos puestos de control dentro del territorio. A su juicio, estas medidas "ya estarían reduciendo la presión migratoria de ingreso", sin entregar datos oficiales.

En cuanto a los costos de las eventuales expulsiones, indicó que en "algunos casos el Estado deberá asumir gastos", aunque aseguró que buscarán recuperar recursos mediante mecanismos legales y retención de bienes cuando corresponda.

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