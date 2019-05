Piñera: "Mis hijos y mi mujer han sufrido mucho"

El Presidente Sebastián Piñera dijo este lunes que se ha sentido afectado, en lo personal, por la polémica que desató la presencia de sus hijos, Sebastián y Cristóbal, en la gira oficial que realizó a fines de abril a Asia.

Entrevistado en el informativo "Ahora Noticias" de MEGA, Piñera afirmó que ambos, y también su esposa, Cecilia Morel, "han sufrido mucho" con todo lo ocurrido.

Piñera y polémica por el viaje a China: "Mis hijos y mi mujer han sufrido mucho. Todos saben que es imposible que se le pague a la FACh. Mis hijos pagaron hoteles y comidas, tengo las facturas; si quiere se las muestro" #EresCooperativa pic.twitter.com/5zic7MHHAv — Cooperativa (@Cooperativa) 23 de mayo de 2019

El Mandatario volvió a abordar el tema –que durante las últimas semanas ha intentado dejar atrás anunciando medidas ad hoc- a propósito de la aclaración que realizó durante esta jornada la Fuerza Aérea, respecto de que no existe cobro de ninguna especie para los viajes de la Presidencia de la República.

"Quiero hablar como Presidente de la República y también –permítame- como padre. Yo noto aquí un grado de maldad, de intención de causar daño, de falta de respeto por la verdad", expresó enfático.

"¿Cómo son los hechos? Junto con mi mujer decidimos ir a China y a Corea en un viaje muy importante para Chile, en que logramos avances notables. Yo creo que es el viaje más exitoso que me ha tocado hacer a mí como Presidente: 14 acuerdos significativos con China en beneficio de los chilenos; empezamos una modernización del Tratado de Libre Comercio, abrimos mercados para nuevos productos chilenos, particularmente en el sector agrícola, logramos grandes acuerdos de colaboración en materia de tecnología con China, que se ha transformado en un gigante y un pionero", enumeró.

"Pagaron los gastos que podían... hoteles, comidas"

"¿Qué pasó con Cristóbal? En primer lugar, yo lo invité, porque usted sabe que los presidentes y las primeras damas trabajamos incansablemente. Por lo tanto, los invitamos, (pero) quedó claramente establecido, desde el primer día, que todos los gastos que se podían pagar –los hoteles, las comidas- los iban a pagar ellos, sin ningún efecto sobre el patrimonio fiscal", explicó el Jefe de Estado al periodista Juan Manuel Astorga.

Piñera, consultado en MEGA, por viaje de sus hijos a China y aclaración de la FACh de que no hubo cobro: "Noto maldad e intención de causar daño. ¿Qué pasó con Cristóbal? Yo lo invité. Mis hijos pagaron los hoteles y comidas" #EresCooperativa pic.twitter.com/tbHdOlkW1d — Cooperativa (@Cooperativa) 23 de mayo de 2019

"¿Qué pasa con el avión presidencial? El avión tiene que ir de todas maneras, y ahí van el Presidente, la primera dama, algunos ministros, van empresarios, periodistas, y siempre el avión presidencial lo ha provisto la FACh... Todos los presidentes de Chile, todos –Aylwin, Frei, Lagos, la Presidenta Bachelet- han viajado en algunas ocasiones con sus hijos o con sus nietos, y la FACh nunca cobra por esto, porque una persona más o una persona menos no significa ningún costo adicional para el Estado. El avión tiene que ir de todas maneras, e incluso si hubieran querido pagar –como fue su intención- no se puede pagar. La FACh no puede cobrar", explicó Piñera, a propósito de la respuesta que dio hoy dicha institución a una solicitud de información pública.

"Si quiere le muestro las facturas"

"Lo quiero decir categóricamente: mi hijo Cristóbal dijo que él había aceptado la invitación y se había pagado todos los gastos que podía pagarse: hoteles, comidas, y aquí tengo –si usted quiere se las muestro- todas las facturas de todos los hoteles, porque las pagaron", remarcó.

"Yo no sé cómo era antes, pero a mí me pareció que ellos tenían que hacer esto, pero era imposible que pagaran un gasto (por el viaje en el avión FACh) porque no había gasto adicional, porque la FACh no lo puede cobrar, nunca lo cobró ni lo podría cobrar", insistió.

"Maldad, mentira, mala intención"

Consultado respecto a si se ha sentido afectado en el plano personal por esta controversia, Piñera respondió: "Por supuesto que sí", pero indicó que la más afectada ha sido su familia.

Piñera dijo que no había manera de que sus hijos pagaran por viajar en el avión FACh: la institución no cobra a la Presidencia y la presencia de ambos tampoco generó costos adicionales. (Foto: ATON)

"Yo soy una persona que lleva mucho tiempo en la política y he ido endureciendo la piel para resistir ataques con mucha maldad, mucha mentira, mucha mala intención, pero mis hijos no tienen esa misma experiencia. Por tanto, ellos han sufrido mucho. (También) mi mujer ha sufrido mucho", reveló.

"Yo quiero decirles a esas personas (que critican) que tienen que tener un poco de respeto por la verdad y un poco de actuar con buena fe y no con tanta maldad, porque todos saben que es imposible que se pague a la FACh un vuelo de un avión, porque es algo que la FACh financia porque es un vuelo presidencial", continuó, lanzando un desafío a sus adversarios.

"Toda esta campaña –que yo la considero, de verdad, con mucha maldad, mucha mala intención...- si es para atacarme a mí, háganlo, yo estoy preparado para ser atacado por todos, por eso soy Presidente de Chile, pero cargarle la mano a mi familia, de verdad me parece injusto y de una tremenda maldad", sentenció.