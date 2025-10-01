Abogada de la familia de Julia Chuñil: Intercepción telefónica revela que fue "quemada"

La abogada de la familia de la defensora ambiental mapuche Julia Chuñil, Karina Riquelme, afirmó que existe una intercepción telefónica autorizada en la que el dueño del predio donde la mujer fue vista por última vez revela que fue "quemada".

En un punto de prensa, la querellante señaló que tuvo acceso al registro a través de la plataforma de Fiscalía en Línea, sistema del cual, posteriormente, denunció haber sido bloqueada.

Chuñil fue vista por última vez el 8 de noviembre de 2024 en el sector Huichaco de la comuna de Máfil, Región de Los Ríos, en circunstancias sospechosas y tras recibir múltiples amenazas, según su familia.

"Hoy día sabemos y existen en los antecedentes de investigación que Juan Carlos Morstadt ha tenido conversaciones respecto de las cuales ha reconocido que sabe que a Julia Chuñil la quemaron", declaró Riquelme.

Pese a la gravedad del antecedente, la jurista denunció que "respecto de dicha información no se ha hecho absolutamente nada" por parte de la Fiscalía Regional de Los Ríos, que lleva la investigación declarada como reservada.

"Hoy día existe esta Fiscalía que no contesta, que no contesta las solicitudes, donde se pidió un cambio de fiscal, que no atiende a la familia, que no nos deja ingresar para litigar. Estos antecedentes deben ser conocidos por la opinión pública", sostuvo Riquelme, agregando que el Ministerio Público "no está al debe, sino que está vulnerando los derechos, algo que quienes vivimos en el Wallmapu lo conocemos muy bien respecto al pueblo mapuche".

Ante la falta de acciones, la abogada solicitó públicamente que "se acepte el cambio de fiscalía por otra que no sea del Biobío ni de La Araucanía, para que se realice una investigación no en contra de personas mapuche, si no una investigación que nos dé lo que necesitamos, que es encontrar a Julia Chuñil".

En un comunicado, la familia indicó que "esta impactante revelación, hecha a casi 11 meses de su desaparición, contrasta con lo que acusan es un montaje de la Fiscalía para inculpar a los propios hijos de la víctima, mientras se ignora la evidencia contra Morstadt, dueño del predio".

"Esperamos que se siga la investigación y que esta persona sea investigada y nos entregue a Julia Chuñil Catricura. Hacemos un llamado a convocatoria para manifestar y exigir que esta persona diga dónde está", añadieron.

Su familia agregó que "es difícil contener las lagrimas. Como familia nos mantendremos firmes para esperar a Julia, darle un descanso como se debe y prontamente que se haga justicia, que esta persona pague por el dolor que le causó a la familia después de meses de tristeza y angustia".

