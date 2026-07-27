Agricultores hidropónicos de Altos La Portada en Antofagasta se consolidan como proveedores del Estado

Siete productores y productoras de hortalizas hidropónicas agrupados en la Unión Temporal de Proveedores de Altos La Portada, en Antofagasta, ratificaron su crecimiento tras superar los 100 millones de pesos en ventas durante 2025, hito coronado por su incorporación como proveedores del Estado a través de un Convenio Marco de Alimentos.

El éxito de este proyecto -que desafía las condiciones extremas del desierto mediante el cultivo hidropónico con agua desalada y sistemas fotovoltaicos- ha sido impulsado durante años por el acompañamiento técnico y comercial del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) de la Región de Antofagasta.

Para continuar fortaleciendo este polo productivo, la organización recibió una nueva inyección de recursos a través de un incentivo del Programa de Desarrollo de Inversiones de INDAP, cuya entrega se concretó durante la visita a la región del subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, quien recorrió las unidades productivas junto a los agricultores.

Estos nuevos fondos -que suman una inversión conjunta superior a los 21 millones de pesos, considerando aportes de los propios beneficiarios- estarán destinados a la adquisición de un furgón acondicionado para el transporte de los productos, además de equipamiento clave para su conservación y exhibición.

Al respecto, el subsecretario Venezian destacó que "no se saca nada con producir bien, mucho, si es que no tenemos dónde mostrar nuestro producto o comercializarlo", valorando que los agricultores cuenten con infraestructura habilitada para llegar a nuevos mercados.

Dolores Jiménez, productora y representante de la asociación, valoró el impacto del apoyo estatal: "Gracias al brazo ejecutivo que tiene a través de INDAP, nosotros recibimos mucho apoyo. Estoy muy honrada por esta visita y contenta, porque hemos podido avanzar y seguir creciendo".

El respaldo de INDAP a estos pequeños agricultores incluye además asesoría especializada y un gestor comercial, apuntando a consolidar una agricultura sustentable que dinamice la economía local y beneficie directamente a las familias productoras del norte del país.