Buses eléctricos para Calama se financiarán a través del Programa “Renueva Tu Micro”

Una reunión que sostuvo este lunes en Santiago el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange y una comitiva compuesta por el gobernador Regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, el alcalde de Calama, Eliecer Chamorro, y representantes del gremio, instancia en la que destrabaron el financiamiento de los buses eléctricos para la capital loína.

Recordemos que el Ministerio de Transportes había comprometido $19.244 millones para financiar una flota de 40 buses eléctricos para Calama, que totalizaba más de $30 mil millones sumando los aportes del GORE. Sin embargo, la cartera echó pie atrás por restricciones presupuestarias, generándose una polémica por los recursos que finalmente saldrán del programa Renueva Tu Micro.

"La región con el sistema minero seguirá creciendo, entonces hay que modernizar el sistema de transporte público de Calama" señaló el Ministro, quien agregó que "estas reuniones de coordinación son tremendamente valiosas".

Al respecto, el Gobernador regional, Ricardo Diaz explicó "Este es un proyecto donde el gobierno regional pone los recursos, y a través de la gestión del ministerio de Transporte vamos generando los concursos y una dinámica mucho más rápida y mucho más eficiente."

La iniciativa, que contempla además el respaldo legislativo del diputado Sebastián Videla, busca que el Gobierno Regional aporte los recursos necesarios para agilizar los concursos de chatarrización a partir de septiembre y así podrían llegar antes de fin de año los primeros buses eléctricos a Calama, y en un plazo de dos años renovar toda la flota.

TRANSPORTE PUBLICO MODERNO, EFICIENTE Y AMIGABLE.

Este avance responde a una de las demandas más sentidas por la comunidad de la provincia de El Loa, que apunta a un sistema de transporte público moderno, eficiente y amigable con el medio ambiente.

Desde el gremio del transporte público mayor calameño, Juan Carlos Villarroel, representante de la línea 177 manifestó "Me voy contento con la respuesta que se nos dió y no me cabe la menor duda que si lo empujamos entre todos llegaremos a buen puerto".