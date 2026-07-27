Polémica en Calama por financiamiento de buses eléctricos tras negativa del Ministerio de Transportes

Un cruce de declaraciones se vive en la Región de Antofagasta, tras confirmarse que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) descartó aportar los recursos que mantenía comprometidos desde 2023 para habilitar 40 buses eléctricos en Calama.

Esta situación provocó la reacción inmediata del alcalde Eliecer Chamorro, quien emplazó directamente al Ejecutivo con números sobre la mesa. "Hacemos el llamado al Ministerio a cumplir con lo prometido... Estamos hablando de una inversión total de 30 mil millones de pesos, donde el GORE aportaba 11 mil millones y el ministerio 19 mil millones. Una vez más Calama se siente abandonado", cuestionó el jefe comunal.

El nudo político por los fondos regionales

La tensión escaló un peldaño más cuando el seremi de la cartera, Pablo Venandy, intentó destrabar el escenario proponiendo financiar la totalidad del proyecto —ampliándolo a 52 máquinas— mediante el uso del Fondo de Apoyo Regional (FAR), alternativa que generó inmediato rechazo político.

En una de las últimas sesiones del Consejo Regional (CORE), el gobernador Ricardo Díaz frenó en seco la iniciativa y calificó el movimiento como un error financiero.

"Ellos no están poniendo más plata y la respuesta que está dando el seremi es usar las platas regionales y eso es una torpeza, porque los fondos FAR los definimos nosotros y lo hacemos sobre la base de las propuestas que ya tenemos y del presupuesto de arrastre que tenemos", aseveró la máxima autoridad regional.

La alternativa de los micreros

Desde el gremio de transportistas, el mazazo presupuestario caló hondo calificando Juan Carlos Villarroel -timonel de los Servicios de Transporte de la Línea 7 de Calama- la caída de los dineros ministeriales como "una bofetada y un golpe muy bajo" tras años de coordinación con el Estado.

Para evitar que la iniciativa quede en fojas ceros, la División de Infraestructura y Transportes (DIT) del GORE comenzó a articular una salida rápida. David Martínez, jefe de la DIT, indicó que evaluaron "una alternativa con la chatarrización en donde los empresarios están muy dispuestos a colaborar y postular, lo que nos traería muy buenas noticias, porque ya podríamos tener buses eléctricos funcionando en Calama el próximo año".

Con el propósito de clarificar los mecanismos y exigir respuestas definitivas, el gobernador Díaz confirmó que sostendrá un encuentro clave con el titular del ramo en Santiago el próximo 3 de agosto.