Carabineros de El Loa incautó más de 1.400 kilos de marihuana durante Fiestas Patrias

En plena celebración de Fiestas Patrias Carabineros incautó 1.429 kilos de marihuana en dos procedimientos desarrolados en la Región de Antofagasta.

Uno de ellos ocurrió en la zona cordillerana de San Pedro de Atacama, donde tras las nevadas en Socaire, un vecino notó un vehículo abandonado a un costado de la Ruta 23-Ch. Crabineros constató que se constató mantenía encargo por robo en Antofagasta y en su interior fueron hallados seis sacos y 11 bolones con 185 kilos de marihuana.

El otro operativo fue desarrollado por el OS-7 El Loa con el apoyo del GOPE y la Sección Dron, que tras meses de indagatorias irrumpieron en un inmueble utilizado exclusivamente como centro de acopio en el sector oriente de Calama, desde donde fueron incautados 1.244 kilos de droga.

Para dimensionar el impacto de esta incautación, el fiscal regional, Juan Castro Bekios, explicó que "son cerca de cuatro millones trescientas mil dosis que no llegarán a las calles -unas siete por cada habitante de la región- y más de 12 mil millones de pesos que no financiarán a ninguna organización criminal".

Por su parte, el general Cristián Montre, jefe de zona de Carabineros, destacó que "han sido días intensos por la contingencia de Fiestas Patrias, pero nunca bajamos los brazos respecto a mantener nuestros controles contra el crimen organizado".

Finalmente, la delegada presidencial regional de Antofagasta, Katherine López remarcó que el éxito de estos resultados radica en la alianza estratégica entre el Ejecutivo, el Ministerio Público y las policías.