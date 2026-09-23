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Tópicos: País | Región de Antofagasta

Carabineros decomisó un camión con más de 300 mil cajetillas de contrabando en Antofagasta

Publicado:
| Periodista Digital:Dayane Márquez Calle

Operativo carretero en el sector de La Negra dejó a una persona detenida y la incautación de un cargamento avaluado en más de 800 millones de pesos.

Carabineros decomisó un camión con más de 300 mil cajetillas de contrabando en Antofagasta
 Captura Video

En lo que va del año Carabineros ha incautado más de 8 millones de cajetillas de cigarrillos de contrabando en la Región de Antofagasta.

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Un cargamento de 303.500 cajetillas de cigarrillos de contrabando decomisó Carabineros en la Ruta 5 Norte en Antofagasta, donde fue detenido un conductor de 49 años.

Este procedimiento se desarrolló en la garita de control La Negra, donde fue fiscalizado un camión, en cuyo interior se detectó el cargamento ilegal que fue avaluado en más de 800 millones de pesos.

"Para eso, estamos fortaleciendo las capacidades de nuestros carabineros con el apoyo de nuestras unidades especializadas, lo que nos permite realizar controles cada vez más inteligentes y focalizados", indicó el prefecto de Antofagasta, Coronel Luis Muñoz.

La autoridad policial subrayó que este tipo de operativos buscan anticiparse a los delitos y resguardar la seguridad de la comunidad, frenando la evasión fiscal y debilitando las ganancias de las organizaciones criminales dedicadas al comercio ilícito.

Carabineros destacó que en lo que va del año, solo en la Región de Antofagasta, se han  incautado más de 8 millones de cajetillas de cigarrillos de contrabando.

 

 

 

 

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