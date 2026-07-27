Carabineros detuvo a pasajero de colectivo que transportaba marihuana en Calama
Fuerte olor alertó a personal policial durante un control vehicular preventivo.
El detenido es un joven de 18 años en situación migratoria irregular.
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En el marco de una fiscalización vehícular carabineros de la Primera Comisaría de Calama detuvo a un hombre de 18 años por el delito de tráfico de drogas, luego de ser sorprendido portando más de tres kilos de marihuana en un taxi colectivo.
Este procedimiento se registró en la esquina de las calles Almirante Latorre y Bañados Espinoza, donde fue controlado el conductor de un vehículo de transporte público de pasajeros: efectivos de las la policía uniformada detectaron un intenso a marihuana.
Al fiscalizar al pasajero, este manifestó no tener documentación personal, y al revisar su mochila, los funcionarios encontraron tres paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva que contenían la droga.
Las diligencias posteriores quedaron a cargo de personal especializado del OS-7 de Carabineros, quienes ratificaron que la sustancia incautada correspondía a cannabis sativa con un peso total de 3,2 kilos.
El individuo, de nacionalidad extranjera y en situación migratoria irregular, fue puesto a disposición del Ministerio Público para su formalización.