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Tópicos: País | Región de Antofagasta

Corte de Antofagasta ratificó prisión preventiva para mujer imputada por estafa reiterada

Publicado:
| Periodista Digital:Dayane Márquez Calle

La indagatoria, a cargo de la Fiscalía y la PDI, ya suma trece víctimas y un monto defraudado superior a los 23 millones de pesos.

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La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta ratificó este martes la resolución del Juzgado de Garantía y confirmó la medida cautelar de prisión preventiva para la mujer que fue formalizada por el presunto delito de estafa reiterada.

De acuerdo con los antecedentes del caso, la imputada ofrecía falsas "gestiones" para acceder a proyectos habitacionales del Serviu, exigiendo a cambio pagos de dinero bajo el pretexto de trámites, impuestos y gastos notariales, quien logró apropiarse de más de 23 millones de pesos pertenecientes a familias vulnerables de la zona.

Si bien la mujer fue inicialmente formalizada por ocho delitos de estafa, en los últimos días la cifra de potenciales afectados se elevó a 13, tras nuevas denuncias y diligencias realizadas por la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI por instrucción de la Fiscalía Local.

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