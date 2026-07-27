Dos detenidos por hurto de agua potable rural en localidad de Michilla
Carabineros sorprendió a los imputados conectados de forma ilegal al sistema APR local.
Uno era requerido por el Primer Juzgado de Garantía de San Bernardo por delitos de drogas
La localidad y caleta pesquera Michilla se ubica en la comuna de Mejillones y se sitúa a 110 kilómetros al norte de Antofagasta.
Revelan cuánto cobró "el Chino" por su primera entrevista televisiva
Chistes de pedofilia y autismo: Repudio general por video de asesor del Partido Nacional Libertario
Un "Chino", dos parvularias y un carrete que terminó en angustia: La historia tras el rescate en el Cajón del Maipo
"En pijama y en Uber": La historia de infidelidad que sorprendió a Rosalía en su confesionario
Hinchas de La Serena se expresaron con insultos y Francisco Bozán reaccionó
Felipe Mora se despidió de Portland Timbers con un doblete para vencer a Real Salt Lake
Dos personas fueron detenidas por Carabineros de la Tenencia Mejillones tras ser acusadas del delito de hurto de agua potable en la localidad de Michilla, sustracción ilegal que fue detectada en un inmueble de avenida Carolina de Michilla el pasado 23 de julio.
Este procedimiento se gestó tras la formalización de la denuncia presentada por la presidenta del Comité de Agua Potable Rural de la zona, la que movilizó en las últimas horas a carabineros al domicilio, donde constataron una conexión irregular al sistema de distribución hídrica.
A raíz del hecho concretaron la aprehensión de los dos ocupantes del inmueble, un hombre de 34 años y una mujer de 32 años.
Durante el control de identidad y revisión de prontuario, se corroboró que el imputado mantenía una orden de detención vigente por microtráfico de drogas emanada desde el Primer Juzgado de Garantía de San Bernardo. Todos los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público para continuar con las diligencias legales del proceso.