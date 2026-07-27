Dos detenidos por hurto de agua potable rural en localidad de Michilla

Dos personas fueron detenidas por Carabineros de la Tenencia Mejillones tras ser acusadas del delito de hurto de agua potable en la localidad de Michilla, sustracción ilegal que fue detectada en un inmueble de avenida Carolina de Michilla el pasado 23 de julio.

Este procedimiento se gestó tras la formalización de la denuncia presentada por la presidenta del Comité de Agua Potable Rural de la zona, la que movilizó en las últimas horas a carabineros al domicilio, donde constataron una conexión irregular al sistema de distribución hídrica.

A raíz del hecho concretaron la aprehensión de los dos ocupantes del inmueble, un hombre de 34 años y una mujer de 32 años.

Durante el control de identidad y revisión de prontuario, se corroboró que el imputado mantenía una orden de detención vigente por microtráfico de drogas emanada desde el Primer Juzgado de Garantía de San Bernardo. Todos los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público para continuar con las diligencias legales del proceso.