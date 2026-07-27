Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago15.6°
Humedad78%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Antofagasta
Tópicos: País | Región de Antofagasta

Dos detenidos por hurto de agua potable rural en localidad de Michilla

Publicado:
| Periodista Digital:Dayane Márquez Calle

Carabineros sorprendió a los imputados conectados de forma ilegal al sistema APR local.

Uno era requerido por el Primer Juzgado de Garantía de San Bernardo por delitos de drogas

Dos detenidos por hurto de agua potable rural en localidad de Michilla
 Archivo

La localidad y caleta pesquera Michilla se ubica en la comuna de Mejillones y se sitúa a 110 kilómetros al norte de Antofagasta.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Dos personas fueron detenidas por Carabineros de la Tenencia Mejillones tras ser acusadas del delito de hurto de agua potable en la localidad de Michilla, sustracción ilegal que fue detectada en un inmueble de avenida Carolina de Michilla el pasado 23 de julio.

Este procedimiento se gestó tras la formalización de la denuncia presentada por la presidenta del Comité de Agua Potable Rural de la zona, la que movilizó en las últimas horas a carabineros al domicilio, donde constataron una conexión irregular al sistema de distribución hídrica.

A raíz del hecho concretaron la aprehensión de los dos ocupantes del inmueble, un hombre de 34 años y una mujer de 32 años.

Durante el control de identidad y revisión de prontuario, se corroboró que el imputado mantenía una orden de detención vigente por microtráfico de drogas emanada desde el Primer Juzgado de Garantía de San Bernardo. Todos los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público para continuar con las diligencias legales del proceso.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada