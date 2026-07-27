Habilitan segundo albergue "Protege" de invierno para personas en situación de calle en Antofagasta

Con el propósito de mitigar las condiciones de vulnerabilidad durante los meses de invierno se oficializó la apertura del segundo Albergue "Protege" en Antofagasta, recinto ubicado en calle Peñuelas y que acoge a 20 participantes bajo la ejecución de la ONG "María Olga Ester" (MOE).

Este dispositivo entrega alojamiento diario, alimentación, abrigo y un acompañamiento básico e interdisciplinario, integrándose a la red de invierno impulsada por la Seremi de Desarrollo Social y Familia junto al albergue de calle Covadonga y el Centro Día de Tabor.

El seremi de la cartera, Carlos Figueroa, relevó el despliegue de los dispositivos en el norte del país. "Tenemos todos nuestros dispositivos de invierno funcionando en la región, lo que permite ampliar nuestra cobertura, especialmente en Antofagasta, Calama y Tocopilla" detalló.

Durante la visita oficial y la entrega de implementos de abrigo, los usuarios del albergue manifestaron al seremi la necesidad de contar con mayor asistencia profesional orientada al control de adicciones mediante los programas de Senda, un factor considerado determinante para los procesos de reinserción.

De acuerdo con cifras del Registro Social de Hogares Anexo Calle, la Región de Antofagasta registra 806 personas en situación de calle, concentrando las mayores cifras en Antofagasta con 43, Calama con 243 y Tocopilla con 173.