Hospital de Antofagasta confirmó que estudiante herido en ataque de Calama sigue en riesgo vital

Este lunes fue actualizado el estado actual del estudiantes de 15 años y la funcionaria que aún permancen internados tras el ataque ocurrido el viernes en el Instituto Obispo Lezaeta de Calama, que cobró la vida de una inspectora y que dejó cuatro personas lesionadas.

En el caso del alumno de 15 años, éste fue trasladado hacia el Hospital Regional de Antofagasta, donde se encuentra en estado crítico y bajo vigilancia permanente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Pediátrica.

"El paciente ingresó con múltiples heridas penetrantes toracoabdominales en condición crítica. Está conectado a ventilación mecánica, con apoyo de drogas vasoactivas, antibióticos y drenajes tanto torácicos como abdominales. Su condición es grave, con riesgo vital, y ha evolucionado estable dentro de su condición", precisó el director del Hospital Regional de Antofagasta, doctor Antonio Cárdenas.

Cárdenas enfatizó que el paciente está recibiendo tratamiento de alta tecnología y que, desde su ingreso, una dupla psicosocial ha brindado contención emocional a la familia.

Respecto a la segunda paciente de gravedad, la funcionaria que se desempeña como paradocente en el mismo recinto educacional, se informó que continúa su recuperación en el Hospital del Cobre en Calama.

Tras ser intervenida quirúrgicamente por las lesiones sufridas durante el ataque, este lunes fue extubada, su diagnóstico es estable y permanece bajo monitoreo del equipo clínico local.