Inclusión se tomará Antofagasta en septiembre: Lanzan Festidei 2026

Diversos actores públicos y privados participaron en el lanzamiento oficial de FESTIDEI 2026, el Festival del Deporte, Empleo e Inclusión que se tomará el Complejo Deportivo Angamos los próximos 4 y 5 de septiembre en Antofagasta.

Esta iniciativa cobra especial relevancia en una zona que, según registros oficiales de Senadis, arrastra cerca de un 70% de inactividad o desempleo dentro del ecosistema de la discapacidad, panorama que los organizadores buscan comenzar a revertir mediante una inédita articulación territorial.

Al respecto, la directora regional de Senadis, Vianney Sierralta, enfatizó que la meta final de este encuentro es lograr que la igualdad de oportunidades se transforme en una igualdad de condiciones reales para acceder al mundo del deporte y del trabajo.

En esa misma línea, el seremi de Desarrollo Social y Familia, Carlos Figueroa, relevó que el evento plantea un abordaje integral —social, económico y deportivo— para convocar a toda la ciudadanía, mientras que la seremi del Trabajo, Pola Solari, subrayó que el talento no tiene barreras y que la empleabilidad inclusiva debe asumirse como un compromiso país más allá del cumplimiento normativo.

Asimismo, el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, comprometió el despliegue logístico del municipio y las herramientas de intermediación laboral de la OMIL para asegurar el éxito de las jornadas.

ENFOQUE EN LA EMPLEABILIDAD

La instancia, impulsada por ExpoInclusión y la Fundación Miradas Compartidas, contará con un despliegue de más de 60 stands, divididos equitativamente entre agrupaciones sociales y grandes compañías de la zona dedicadas a la entrega de mentorías y la recepción de currículums.

Este último bloque productivo estará fuertemente representado por la gran minería; firmas como Escondida | BHP informaron que su dotación directa cuenta con un 2,9% de personas con discapacidad, mientras que Antofagasta Minerals destacó mantener cerca de un 2% en sus filas corporativas.

Finalmente, desde Novoandino Litio, apuntaron al éxito de sus programas de prácticas en faena, coincidiendo con la directora de la feria, Paola Ortega, en extender una amplia invitación a toda la sociedad civil de la provincia para sumarse e inscribirse a través de las plataformas digitales del festival.