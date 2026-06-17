Inclusión se tomará Antofagasta en septiembre: Lanzan Festidei 2026
Iniciativa congregará a todo el ecosistema regional el 4 y 5 de septiembre en el Estadio Deportivo Escolar.
Encuentro ofrecerá más de 60 stands gratuitos para fundaciones y ofertas de empleo de grandes compañías del norte.
Tribunal de Disciplina postergó por una semana el caso de Javier Correa
Actrices de cine para adultos Mia Khalifa y Lana Rhoades "aparecieron" en el EE.UU. vs. Paraguay
Adulta mayor fue asesinada por resistirse a un asalto: menor se entregó confesando el crimen
El recordado relato de Hans Marwitz para el gol de Reinaldo Navia en el Preolímpico de Londrina
Bob Odenkirk sorprendió al traer de regreso a "Saul Goodman"
Marcelo Morales lamentó el llamado a boicot de la barra de Universidad de Chile
Denunciante: Caso de niños haitianos "es la punta del iceberg y no cabe duda de que hay funcionarios públicos involucrados"
Comisión de Ciencias rechazó proyecto que busca ofrecer facilidades a deudores del CAE
Diputados piden analizar fallas del Estado tras denuncias sobre ingreso de niños haitianos al país
Diversos actores públicos y privados participaron en el lanzamiento oficial de FESTIDEI 2026, el Festival del Deporte, Empleo e Inclusión que se tomará el Complejo Deportivo Angamos los próximos 4 y 5 de septiembre en Antofagasta.
Esta iniciativa cobra especial relevancia en una zona que, según registros oficiales de Senadis, arrastra cerca de un 70% de inactividad o desempleo dentro del ecosistema de la discapacidad, panorama que los organizadores buscan comenzar a revertir mediante una inédita articulación territorial.
Al respecto, la directora regional de Senadis, Vianney Sierralta, enfatizó que la meta final de este encuentro es lograr que la igualdad de oportunidades se transforme en una igualdad de condiciones reales para acceder al mundo del deporte y del trabajo.
En esa misma línea, el seremi de Desarrollo Social y Familia, Carlos Figueroa, relevó que el evento plantea un abordaje integral —social, económico y deportivo— para convocar a toda la ciudadanía, mientras que la seremi del Trabajo, Pola Solari, subrayó que el talento no tiene barreras y que la empleabilidad inclusiva debe asumirse como un compromiso país más allá del cumplimiento normativo.
Asimismo, el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, comprometió el despliegue logístico del municipio y las herramientas de intermediación laboral de la OMIL para asegurar el éxito de las jornadas.
ENFOQUE EN LA EMPLEABILIDAD
La instancia, impulsada por ExpoInclusión y la Fundación Miradas Compartidas, contará con un despliegue de más de 60 stands, divididos equitativamente entre agrupaciones sociales y grandes compañías de la zona dedicadas a la entrega de mentorías y la recepción de currículums.
Este último bloque productivo estará fuertemente representado por la gran minería; firmas como Escondida | BHP informaron que su dotación directa cuenta con un 2,9% de personas con discapacidad, mientras que Antofagasta Minerals destacó mantener cerca de un 2% en sus filas corporativas.
Finalmente, desde Novoandino Litio, apuntaron al éxito de sus programas de prácticas en faena, coincidiendo con la directora de la feria, Paola Ortega, en extender una amplia invitación a toda la sociedad civil de la provincia para sumarse e inscribirse a través de las plataformas digitales del festival.