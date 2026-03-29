Inspectora sigue en riesgo vital tras ataque en Calama: Joven imputado será formalizado el martes

La ciudad de Calama vive su segundo día de duelo oficial marcado por el recogimiento y las muestras de afecto hacia la comunidad del Instituto Obispo Silva Lezaeta, tras el ataque que dejó una funcionaria fallecida y a otras dos personas en estado grave.

En el frontis del establecimiento se instaló un altar con globos blancos y pancartas que exigen justicia por la inspectora María Victoria Reyes, conocida por los alumnos como la "tía Vicky". Sus restos están siendo velados en una capilla contigua al colegio, donde familiares, estudiantes y vecinos han llegado a despedirla.

La familia confirmó que este lunes, a las 08:00 horas, el cuerpo será trasladado hasta la localidad de La Huayca para su cremación, en medio del dolor que ha marcado a la comunidad educativa.

Mientras se realizan las ceremonias de despedida, la preocupación se mantiene por el estado de salud de otras víctimas del ataque. Según el último reporte médico, una funcionaria de 57 años permanece internada en el Hospital del Cobre de Calama en estado crítico y con riesgo vital, pese a las intervenciones quirúrgicas realizadas en las últimas horas.

A ello se suma la condición de un estudiante de 15 años que continúa hospitalizado en el Hospital Regional de Antofagasta, estable dentro de su gravedad pero aún en riesgo vital, bajo monitoreo permanente del equipo médico. En ambos casos, las próximas 48 horas son consideradas cruciales para su evolución.

Ante este escenario, las autoridades activaron un plan de acompañamiento psicológico para las familias afectadas y para la comunidad escolar del establecimiento.

La tragedia también generó reacciones desde el Colegio de Profesores. La dirigenta nacional Paulina Cartagena advirtió que no se puede seguir enseñando "a costa de la vida" y cuestionó que medidas de seguridad como la revisión de mochilas recaigan en los docentes, señalando que "los profesores no están preparados para asumir ese tipo de labores".

En paralelo, el joven imputado por el ataque fue trasladado por razones de seguridad hasta la cárcel de Antofagasta y su formalización quedó programada para el martes. Mientras tanto, continúan las diligencias para esclarecer completamente lo ocurrido.