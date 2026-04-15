Interna se fugó de la cárcel y fue capturada a los pocos minutos en Antofagasta

Un operativo de emergencia desplegó Gendarmería en las inmediaciones del Centro Penitenciario Femenino de Antofagasta, luego de que una mujer privada de libertad lograra evadir los controles perimetrales del recinto.

Según los antecedentes entregados por la institución, la mujer aprovechó un punto ciego para escalar el muro por la zona sur del recinto.

"Fue recapturada por personal de Gendarmería dentro de los 20 a 25 minutos posteriores en la vía pública, sin uso de la fuerza ni armamento de fuego", detalló el director nacional de Gendarmería, coronel Rubén Pérez, quien se encontraba en la región y confirmó que la detención se produjo sin incidentes.

Sin embargo, el coronel Pérez fue enfático en señalar las deficiencias estructurales que facilitaron el hecho, reconociendo que el actual inmueble no cumple con los estándares modernos de seguridad.

"Es un recinto que mantiene instalaciones precarias; registra una capacidad para 117 personas y hoy concentra 243. Está lejos de reunir las condiciones básicas y suficientes para garantizar una seguridad óptima", apuntó.

Nuevo recinto penal

Frente a las constantes críticas por la vulnerabilidad de la actual cárcel, el jefe nacional recordó que se está trabajando en una solución definitiva.

"Nos hemos constituido en el nuevo edificio cuyas obras tienen una inauguración prevista para fines de año. Tendrá capacidad para 250 personas de género femenino y permitirá sustituir el actual inmueble por uno que reúna exigencias de seguridad acordes", adelantó Pérez.

Tras la recaptura, la mujer fue reingresada al penal mientras se instruyó una investigación interna para determinar eventuales responsabilidades del personal de guardia y fallas en los sistemas de televigilancia del perímetro.