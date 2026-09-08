Justicia falló contra el Serviu Antofagasta por casas agrietadas y con filtraciones

El Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta declaró que el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de la región incurrió en una falta de servicio en el caso del condominio El Salar, cuyas viviendas comenzaron a agrietarse poco después de su entrega en 2020, y fueron declaradas inhabitables un año después.

El tribunal también apunta a la responsabilidad de la constructora Silvio Cuevas Suárez dadas las graves fallas estructurales del conjunto habitacional, acogiendo así lo planteado en una demanda que el abogado Rolando Lorca presentó en junio de 2023, en representación de 77 beneficiarios de estos inmuebles.

Sin embargo, el fallo desestima el apartado de la acción legal que perseguía una sanción contra Aguas Antofagasta, y por otro lado, reserva para la etapa incidental la eventual liquidación monetaria por daño moral y emergente que deberán pagar el Serviu y Cuevas Suárez.

Consultada al respecto, la directora regional (s) del Serviu, Melissa Lucero, puntualizó que la resolución es "una sentencia de primera instancia, susceptible a los recursos que correspondan, los que serán interpuestos oportunamente por nuestro Servicio".

"Hasta ahora, no hemos sido notificados de la sentencia definitiva en la forma solicitada y aprobada por el proceso, por lo que nos encontramos a la espera de que dicha notificación se practique", añadió la autoridad subrogante.

Por último, subrayó que "no existe una indemnización determinada en dinero, y estamos ante una declaración de responsabilidad de primera instancia, de carácter parcial, sin monto actualmente fijado, y sujeta a revisión mediante los recursos procesales correspondientes".

Desde el mundo político, el diputado por la zona Fabián Ossandón (PDG) aseveró que el Estado falló al no fiscalizar esta obra, y por tanto, anunció oficios para exigir medidas concretas con respecto a estas casas.