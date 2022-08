Durante la velatón de Ángel García, adolescente de 16 años que murió tras ser atacado con palos y un machete el viernes pasado en Antofagasta, su madre, Elizabeth Aguilera, manifestó su impotencia por el brutal crimen. "¿Cómo mataron a mi hijo de esa manera?", se preguntó la afectada, apuntando que "necesito que se haga justicia; no me lo va a devolver, pero voy a tener la tranquilidad de que a otros jóvenes no les va a pasar lo mismo".

LEER ARTICULO COMPLETO