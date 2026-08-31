Mantienen alerta roja en Antofagasta por fuertes vientos y advierten llegada de "jet costero"

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, informó este lunes que se mantiene vigente la alerta roja para toda la región debido a la persistencia de fuertes vientos.

Esta determinación da continuidad a la medida técnica que rige de manera ininterrumpida desde el pasado 18 de agosto, fundamentada en los últimos reportes emitidos por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

El monitoreo técnico da cuenta de que continúan activas las alertas por vientos de intensidad moderada a fuerte, además de ventiscas, en la cordillera de la costa, la precordillera del Alto El Loa, la precordillera salar y todo el sector cordillerano regional.

De forma complementaria, los informes meteorológicos mantienen vigente un aviso por posibles tormentas de arena focalizadas en la precordillera occidental, lo que exige precaución especial en los desplazamientos por dichas zonas.

A estas condiciones se suma el fenómeno de "jet costero" en el litoral de Antofagasta, Tarapacá y Atacama. (FOTO: ATON)

Fenómeno de "jet costero" impactará el borde costero del norte

Al panorama de la alta montaña se sumó una nueva variable atmosférica: el ingreso de un fenómeno de "jet costero", el cual activó un aviso de viento normal a moderado para todo el litoral de la Región de Antofagasta, extendiendo sus efectos hacia las costas de Tarapacá y Atacama.

De acuerdo con las proyecciones técnicas, este evento se extenderá desde la tarde del lunes 31 de agosto hasta la noche del martes 1 de septiembre.

Durante este lapso, se esperan rachas de viento estimadas entre 40 y 60 kilómetros por hora, acompañadas de una alta probabilidad de levantamiento de polvo y tormentas de arena a lo largo de la franja costera.

En contraste con la situación costera y cordillerana, el organismo técnico determinó la cancelación del aviso por vientos que afectaba al sector de la pampa, debido al debilitamiento paulatino de las corrientes de aire en esa zona intermedia.