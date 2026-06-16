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Tópicos: País | Región de Antofagasta

Salud prohibió funcionamiento de restaurante por insalubridad en Antofagasta

Publicado:
| Periodista Digital:Dayane Márquez Calle

En el local céntrico "La Molina" se detectaron baratas, carne podrida y temperaturas extremas de 33 grados en el área de preparación.

Salud prohibió funcionamiento de restaurante por insalubridad en Antofagasta
 Seremi de Salud Antofagasta
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El restaurante "La Molina", ubicado en pleno centro Antofagasta, quedó con prohibición de funcionamiento tras una fiscalización desarrollada por la autoridad sanitaria, la que dejó al descubierto graves deficiencias estructurales y de salubridad.

En el recinto, ubicado en calle 14 de febrero, los funcionarios del área de Alimentos constataron una evidente infestación de insectos como moscas, mosquitos y baratas ocultos detrás de los equipos de refrigeración, además de mantener productos de consumo sin su rotulación de origen.

Asimismo, los fiscalizadores detectaron el almacenamiento de líquidos percolados provenientes de productos derivados de la carne en estado de descomposición y con olor putrefacto al interior de las cámaras de frío.

A estas anomalías se sumaron faltas a la normativa laboral y de infraestructura: se registró una temperatura ambiental de 33 grados en el área caliente de la cocina, cifra que supera por amplio margen el máximo permitido de 24 grados para el resguardo de los manipuladores de alimentos. También se detectó acumulación de suciedad, insectos y telarañas en los baños del público, lavamanos obstruidos y falta de iluminación en las zonas de procesos.

Desde la Seremi de Salud recalcaron que el local arriesga multas económicas que van desde 0,1 hasta 1.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). En tanto, las puertas del recinto permanecerán cerradas de forma indefinida hasta que la administración demuestre ante la autoridad haber subsanado la totalidad de las falencias detectadas.

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