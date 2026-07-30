Volcamiento de bus dejó más de 15 lesionados en María Elena

El conductor y 15 pasajeros resultaron lesionados tras el volcamiento de un bus interprovincial de la empresa Kenny Bus registrado la mañana de este jueves a la altura del kilómetro 1574 de la Ruta 5 Norte en la comuna de María Elena, hasta donde se desplegó de inmediato personal de Carabineros de la Tenencia local.

Según los primeros antecedentes la máquina con itinerario Iquique - Calama transitaba con 15 pasajeros de diversas nacionalidades a bordo, quienes junto al chofer sufrieron el fuerte impacto al momento en que la máquina terminó volcando a un costado de la calzada, quienes tendrían lesiones de diversa consideración, aunque según el reporte preliminar todos fuera de riesgo vital.

Pese a la magnitud del accidente y al trabajo de las unidades de rescate a un costado de la vía, Carabineros confirmó que el tránsito en la Ruta 5 Norte se mantiene completamente habilitado en ambos sentidos, recomendando la máxima precaución a los conductores.