Volcamiento de bus dejó más de 15 lesionados en María Elena
La máquina de la empresa Kenny Bus se dirigía desde Iquique a Calama.
Conductor y 15 pasajeros resultaron con lesiones de diversa consideración.
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El conductor y 15 pasajeros resultaron lesionados tras el volcamiento de un bus interprovincial de la empresa Kenny Bus registrado la mañana de este jueves a la altura del kilómetro 1574 de la Ruta 5 Norte en la comuna de María Elena, hasta donde se desplegó de inmediato personal de Carabineros de la Tenencia local.
Según los primeros antecedentes la máquina con itinerario Iquique - Calama transitaba con 15 pasajeros de diversas nacionalidades a bordo, quienes junto al chofer sufrieron el fuerte impacto al momento en que la máquina terminó volcando a un costado de la calzada, quienes tendrían lesiones de diversa consideración, aunque según el reporte preliminar todos fuera de riesgo vital.
Pese a la magnitud del accidente y al trabajo de las unidades de rescate a un costado de la vía, Carabineros confirmó que el tránsito en la Ruta 5 Norte se mantiene completamente habilitado en ambos sentidos, recomendando la máxima precaución a los conductores.