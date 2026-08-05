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Tópicos: País | Región de Arica

Investigan hallazgo de cuerpo en cerro Chuño de Arica

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Personal de la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la PDI investigan el hallazgo de un cuerpo en el cerro Chuño de Arica.

El hecho ocurrió en el pasaje Cocharcas, uno de los sectores que fue intervenido por el gobierno hace unos días para desalojar a personas que tenían tomada la zona.

De acuerdo a testigos, el hombre se encontraba sustrayendo cables del tendido eléctrico, lo que posiblemente habría causado su fallecimiento.

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