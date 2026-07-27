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Tópicos: País | Región de Arica

Se completó la primera etapa de desalojo del Cerro Chuño de Arica

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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La primera etapa de desalojo del Cerro Chuño de Arica, que contempla un total de 223 viviendas, fue completada y sus más de 700 habitantes abandonaron la zona.

El proceso inició durante el día sábado y en su tercera jornada gran parte de las viviendas se encuentran deshabitadas; mientras, la empresa privada a cargo de realizar los cierres perimetrales comenzó su trabajo.

Asimismo, se comenzó el bloqueo de las casas y, en paralelo, se realizó el corte de los suministros de agua y luz.

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