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Se completó la primera etapa de desalojo del Cerro Chuño de Arica
Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
La primera etapa de desalojo del Cerro Chuño de Arica, que contempla un total de 223 viviendas, fue completada y sus más de 700 habitantes abandonaron la zona.
El proceso inició durante el día sábado y en su tercera jornada gran parte de las viviendas se encuentran deshabitadas; mientras, la empresa privada a cargo de realizar los cierres perimetrales comenzó su trabajo.
Asimismo, se comenzó el bloqueo de las casas y, en paralelo, se realizó el corte de los suministros de agua y luz.